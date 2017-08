Forex, euro in ribasso su dollaro, timori debito Europa

NEW YORK, 4 maggio (Reuters) - L'euro è in ribasso sui minimi da un anno sotto quota 1,31 dollari, sotto pressione per i timori che gli aiuti per la Grecia non riusciranno a impedire il contagio ad altri paesi della crisi del debito.

I dati economici positivi di ieri hanno rafforzato l'ipotesi che la banca centrale Usa potrebbe aumentare i tassi di interesse quest'anno, spingendo al rialzo il biglietto verde.

I timori sul debito dovrebbero invece mantenere i tassi in Europa stabili nel 2010.

Gli investitori restano preoccupati per la salute finanziaria di Spagna e Portogallo, nonostante gli aiuti alla Grecia, varati nel fine settimana.

"Non c'è fiducia su quello che Ue e Fmi hanno proposto alla Grecia", dice Dean Popplewell, strategist di OANDA, un broker con sede a Toronto. "I mercati dei capitali scommettono su un default, perchè pensano che la popolazione non accetterà le condizioni del pacchetto di aiuti. E l'ipotesi di un contagio che danneggi la divisa unica è una preoccupazione reale".

L'euro EUR= ha toccato un minimo a 1,3055, secondo i dati Reuters.

Popplewell dice che i traders cercano di spingere sotto quota 1,30, che dovrebbe rappresentare un forte supporto.

"Ma una volta che va sotto quel livello, cadrà ancora con un obiettivo possibile a 1,25" dice. Secondo i traders, qualunque rimbalzo dovrebbe trovare un ostacolo a 1,31.

15,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3045/48 1,3194

DOLLARO/YEN JPY= 94,42/43 94,61

EURO/YEN EURJPY= 123,20/23 125,05

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8615/16 0,8649

ORO SPOT XAU= 1.184,51/5,55 1.183,30