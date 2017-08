Forex, euro non riesce a tenere guadagni dopo aiuti a Grecia

LONDRA, 3 maggio (Reuters) - L'euro non riesce a difendere i guadagni iniziali messi a segno sulla scia dell'accordo raggiunto nel weekend dagli stati europei per un pacchetto di aiuti alla Grecia da 110 miliardi di euro e soccombe ai timori per il piano e per i problemi fiscali della zona euro.

Secondo gli operatori si tratta di un classico caso di "acquisti sulle voci, vendite sui fatti" in quanto gran parte del pacchetto era stato anticipato prima del fine settimana.

Gli scambi sono comunque sottili per le festività in Giappone, Cina e Gran Bretagna.

"Gran parte delle notizie era già scontata nei prezzi e le attese sono state rispettate. Tuttavia non ha risolto i problemi strutturali", commenta Geoffrey Yu, strategist di Ubs.

In cambio degli aiuti la Grecia ha promesso tagli alle spese e aumenti fiscali del valore di 30 miliardi di euro in tre anni, oltre alle altre misure restrittive già intraprese. "Il compito erculeo che il governo greco dovrà affrontare suggerisce che i mercati non staranno tranquilli finché non ci saranno segnali credibili di progressi", osservano gli analisti di Credit Agricole CIB.

10,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3239/42 1,3338

DOLLARO/YEN JPY= 93,93/97 93,91

EURO/YEN EURJPY= 124,39/41 125,31

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8679/80 0,8707

ORO SPOT XAU= 1.177,51/8,51 1.177,25/81,25