Forex, euro in rialzo sui cross su speranze aiuti a Grecia

NEW YORK, 30 aprile (Reuters) - L'euro estende i guadagni della mattinata contro il dollaro sulle attese di un imminente aiuto alla Grecia, che contribuiscono a placare il nervosismo sulla situazione del debito di Atene.

Gli investitori sono rassicurati dalla notizia che il pacchetto multimiliardario di aiuti finalizzato a evitare il default della Grecia potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Questo ha contribuito a restringere il premio che gli investitori richiedono per avere in mano titoli di stato greci invece di carta tedesca, offrendo supporto alla moneta unica.

"Ci sono stati segnali incoraggianti in termini di dimensioni e rapidità del pacchetto di aiuti alla Grecia, per per il momento sono sufficienti a sostenere un po' l'euro e a incoraggiare le prese di profitto sul dollaro", commenta Vassili Serebriakov, strategist valutario di Wells Fargo Bank a New York.

Questa settimana i timori sulla crisi del debito greco e le preoccupazioni sui rischi di credito di altri paesi vulnerabili della zona euro hanno spinto la moneta unica a un minimo di un anno contro il biglietto verde.

I ministri delle Finanze della zona euro si incontreranno domenica per discutere della Grecia, ha detto la Francia.

Secondo gli analisti l'annuncio definitivo del pacchetto di aiuti probabilmente darà una spinta all'euro, anche se la valuta europea rimarrà fragile con gli investitori in attesa di capire se la Grecia potrà realizzare dolorosi tagli al budget per mettere ordine nelle sue finanze pubbliche.

Il dollaro non ha mostrato particolari reazioni nei confronti dell'euro dopo i dati che hanno evidenziato che nel primo trimestre l'economia Usa è salita a un ritmo leggermente più lento del previsto.

15,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3327/30 1,3241

DOLLARO/YEN JPY= 94,21/22 94,07

EURO/YEN EURJPY= 125,55/58 124,59

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8718/20 0,8630

ORO SPOT XAU= 1.180,10/0,90 1.166,70/8,50