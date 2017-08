Forex, dollaro sui massimi 3 mesi contro yen, euro stabile

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - Il dollaro ha toccato un massimo dei tre mesi contro lo yen sostenuto dalla forte domanda di valuta statunitense da parte degli importatori giapponesi impegnati oggi con la chiusura dell'anno fiscale.

I trader riferiscono di acquisti di dollari da parte di banche giapponesi, compagnie di assicurazione ed hedge fund con la rottura della soglia chiave di 93 yen.

"Abbiamo visto un recupero del dollaro con acquisti da parte degli investitori giapponesi, che stanno aumentando gli asset denominati in valuta Usa in vista del nuovo anno fiscale", osserva Lee Hardman, economista valutario di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a Londra.

Il recupero del dollaro contro yen spinge i corsi anche di altre valute, come la sterline che ha toccato il massimo del mese a 140,96 yen e contro l'euro a 88,75 pence, mentre la moneta unica è vicina al massimo di due mesi di 125,47 yen toccato ieri.

Rispetto al dollaro, la moneta unica è leggermente sopra 1,34 dollari ma rimane vulnerabile, vicina ai minimi dei dieci mesi penalizzata dai timori per la solidità fiscale ed economica della zona euro.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3441/44 1,3414

DOLLARO/YEN JPY= 93,23/81 92,82

EURO/YEN EURJPY= 125,30/69 124,54

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8880/94 0,8900

ORO SPOT XAU= 1.108,55/9,35 1.102,50/04,50