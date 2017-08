Forex, euro limita apprezzamento su dollaro dopo rialzo venerdì

TOKYO, 29 marzo (Reuters) - Euro in apprezzamento sul dollaro, sull'onda lunga dell'accordo Ue sulla Grecia. Il recupero della valuta unica si è tuttavia indebolito nelle ultime ore.

Il biglietto verde, d'altra parte, guadagna terreno sullo yen, in attesa dei dati di questa settimana sull'occupazione negli Usa, che potrebbero mostrare un miglioramento del mercato del lavoro.

"Il dollaro sembra avere spazi di salita questa settimana per via dei dati economici, soprattutto quelli sull'occupazione, che sono previsti in miglioramento e che potrebbero rivelarsi fortemente simbolici" spiega Kosuke Hanao di Hsbc.

Alle 7,50 il cambio euro-dollaro EUR= tratta a 1,3440, leggermente sotto l'ultima chiusura di 1,3487. L'accordo europeo sugli aiuti alla Grecia aveva fatto correre la valuta unica fino al massimo di 1,3530 di venerdì.

"Per il prossimo mese l'euro sembra essersi guadagnato un po' di spazio" si legge in un report di JP Morgan. "Gli scettici possono anche aver ragione sulla Grecia, nel lungo termine, ma per il prossimo mese l'euro beneficerà del fatto che l'accordo è stato raggiunto".

Il cambio euro-yen EURJPY= tratta a 124,40, sostanzialmente stabile rispetto all'ultima chiusura di 124,61.

Il dollaro si apprezza invece sullo yen a 92,67, confermandosi vicino ai massimi di giornata, a fronte di 92,35 dell'ultima chiusura.