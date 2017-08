Forex, dollaro si rafforza ancora dopo dati, Fitch su Portogallo

NEW YORK, 24 marzo (Reuters) - Rally generale del dollaro, mentre l'euro va a toccare i minimi dei 10 mesi sulla valuta statunitense. Il downgrade sul Portogallo non fa che aumentare i timori sulla sostenibilità e la crescita dei paesi minori della zona euro.

Fitch ha tagliato il rating sul Portogallo oggi a AA- da AA con outlook negativo. [ID:nLDE62N0WD]

Stamani negli scambi europei la moneta unica ha rotto al ribasso la soglia di 1,34 dollari con un minimo a 1,3329 secondo gli schermi Reuters.

Per contro si rafforza il dollaro, anche sulla scia delle statistiche sui beni durevoli, a febbraio in aumento per il terzo mese consecutivo. Gli analisti osservano che alcune voci dei beni durevoli sono positive, contribuendo a fornire ulteriore supporto al dollaro.

"Stiamo assistendo a un forte movimento speculativo in favore del dollaro ora. Penso che potremmo arrivare a 1,30 dollari contro euro entro la fine della settimana", commenta Michael Woolfolk, un senior currency strategist di BNY Mellon, a New York.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3354/59 1,3495

DOLLARO/YEN JPY= 91,83/84 90,42

EURO/YEN EURJPY= 122,65/69 122,03

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8968/69 0,8974

ORO SPOT XAU= 1.091,95/2,75 1.101,65/3,65