Forex, timori su debito greco continuano a deprimere l'euro

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Euro in calo, ancora sotto pressione per i timori legati al debito greco e all'incertezza su un intervento di sostegno dell'Unione europea in vista del summit della prossima settimana.

La moneta unica si è mossa ieri sui minimi da una settimana contro dollaro sulla scia di indiscrezioni che parlavano di pessimismo da parte di Atene sull'ottenimento di un aiuto dagli altri paesi della zona euro.

"La Grecia non è ancora fuori dal radar. Continuerà a essere in primo piano e a pesare sull'euro", dice Sverre Holbek, gestore di Danske a Copenhagen.

Intorno alle 10,45 l'euro EUR= cede lo 0,15% a 1,3585 dollari, sempre intorno al minimi settimanali, preparandosi a chiudere la settimana con un calo dell'1% circa, peggior ribasso da inizio febbraio.

I timori sulla Grecia hanno spazzato via i guadagni alimentati a inizio settimana da un ritorno di interesse per asset rischiosi, che avevano portato l'euro sui massimi da cinque settimane contro il dollaro.

L'euro EURCHF= scende anche dello 0,3% circa sul franco svizzero dopo che ieri un membro del consiglio della SNB, Jean-Pierre Danthine, ha detto che le aziende e i consumatori elvetici dovrebbero prepararsi a un incremento dei costi dei prestiti perchè i tassi di interesse non possono restare bassi per sempre.

Sale il dollaro dello 0,3% contro un basket di valute, poco mosso invece contro lo yen JPY=.

ORE 10,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3572/75 1,3603

DOLLARO/YEN JPY= 90,42/43 90,35

EURO/YEN EURJPY= 122,70/72 122,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8958/64 0,8924

ORO SPOT XAU= 1.122,65/3,65 1.125,45/6,45