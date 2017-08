Forex, euro in calo su persistenti timori debito greco

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - Euro in calo contro la maggior parte delle valute ancora sui timori legati ai problemi di debito della Grecia dopo che indiscrezioni stampa hanno parlato di pessimismo di Atene sulla possibilità di avere un aiuto dalla Ue.

Il primo ministro greco ha da poco dichiarato che preferirebbe una soluzione che coinvolga la Ue piuttosto che il Fondo monetario internazionale e, sottolineando che la Grecia non è a rischio default, ha aggiunto che sebbene Atene non stia chiedendo un sostegno finanziario, una chiara offerta di aiuto sul tavolo servirebbe a dissuadere gli speculatori e ad abbassare il costo del debito.

"Queste indiscrezioni semplicemente mettono in evidenza l'incertezza che circonda la questione greca. Sembra non esserci accordo nella zona euro e questo sta minando la fiducia e sta pesando oggi sull'euro", commenta Antje Praefcke di Commerzbank.

Sulla moneta unica pesano anche le parole del cancelliere Angela Merkel, che ieri ha detto che la crisi greca ha imposto all'euro alla sua più grande sfida.

Intorno alle 10,30 l'euro cede lo 0,42% sul dollaro EUR= a 1,3675 dollari dopo il massimo da cinque settimane a 1,3819 dollari toccato ieri. Dai massimi di gennaio l'euro è in calo di oltre il 5% sul dollaro soprattutto a causa delle difficoltà della Grecia e di altri paesi europei molto indebitati.

Il dollaro scambia in rialzo dello 0,37% contro un basket di valute .DXY, in recupero dalle perdite di ieri specialmente verso le monete a maggior rendimento come il dollaro autraliano e canadese.

La valuta Usa non riesce a guadagnare terreno invece sullo yen JPY=, con cui scambia in calo dello 0,25%. La moneta giapponese sale anche contro l'euro EURJPY=R, che cede lo 0,68% a 123,20 yen.

ORE 10,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3680/84 1,3733

DOLLARO/YEN JPY= 90,09/10 90,34

EURO/YEN EURJPY= 123,22/25 124,07

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8940/43 0,8964

ORO SPOT XAU= 1.121,25/2,05 1.124,05/6,05