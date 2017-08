Forex, dollaro in lieve calo in avvio Londra, attende esito Fomc

LONDRA, 16 marzo (Reuters) - Dollaro in modesto calo sulle principali controparti negli scambi della mattinata londinese, mentre gli investitori tendono a chiudere le posizioni lunghe in valuta Usa in vista dell'esito del Federal Open Market Committee questa sera.

Le aspettative di mercato e analisti sono che la banca centrale confermi la prospettiva di mantenere tassi bassi ancora a lungo insieme a quella di rimuovere gradualmente le misure straordinarie in materia di liquidità.

A monte della lieve ripresa dello yen in rimpatrio di fondi in vista della chiusura dell'anno fiscale a fine marzo.

Sempre in materia di politica monetaria, Banca del Giappone dovrebbe invece varare in settimana nuove misure espansive.

ORE 9,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3677/83 1,3673

DOLLARO/YEN JPY= 90,37/40 90,46

EURO/YEN EURJPY= 123,58/63 123,74

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9090/92 0,9082

ORO SPOT XAU= 1.112,75/3,55 1.108,10/0,10