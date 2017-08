Forex, yen in rialzo su affievolirsi propensione rischio

LONDRA, 9 marzo (Reuters) - Lo yen guadagna terreno in mattinata in un panorama di ribassi per le borse asiatiche, che ha favorito un ridimensionamento della propensione al rischio e uno spostamento verso investimenti a basso rendimento come la valuta giapponese. Il rialzo sull'euro tocca l'1%.

Dopo i dati migliori del previsto sul mercato del lavoro Usa di venerdì, che avevano spinto lo yen ai minimi di due settimane contro euro e dollaro, all'inizio della settimana sono mancate conferme in grado di sostenere la domanda di rischio degli investitori.

"Con le borse che nella notte sono scese e i futures Usa in rosso, lo yen ha registrato guadagni. Inoltre non ci sono spunti specifici per guidarci oggi in quanto il calendario macro è leggero", commenta Jeremy Stretch, strategist di Rabobank.

Secondo i trader gli esportatori giapponesi sono sul mercato con acquisti attivi di yen, con un probabile aumento della domanda di valuta giapponese verso la fine dell'anno fiscale il 31 marzo.

Tuttavia oggi i guadagni dello yen potrebbero essere limitati dalle speculazioni secondo cui la Banca del Giappone potrebbe prendere ulteriori iniziative per allentare la politica monetaria.

"Il dollaro probabilmente sarà sostenuto a livelli intorno a 89,50 yen sulle speculazioni di nuovi passi di allentamento monetario da parte della Boj, forse già alla riunione della prossima settimana", dice un trader.

ORE 10,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3590/95 1,3631

DOLLARO/YEN JPY= 89,73/76 90,28

EURO/YEN EURJPY= 121,88/90 123,06

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9078/81 0,9047

ORO SPOT XAU= 1.1119,15/0,15 1.122,85/3,65