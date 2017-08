Forex, dollaro ai minimi da due mesi su yen, euro in recupero

TOKYO, 3 marzo (Reuters) - Dollaro debole questa mattina sullo yen, con gli investitori che stanno alleggerendo le posizioni lunghe sul biglietto verde, costruite negli ultimi mesi di forte incertezza, legata soprattutto all'evoluzione della crisi finanziaria greca, che ha reso il mercato più diffidente verso tutto ciò che non fosse denominato in valuta Usa.

Anche l'euro approfitta della debolezza del dollaro. La valuta unica continua il suo recupero dai minimi da oltre nove mesi toccati ieri, sostenuto dall'aspettativa che il piano europeo di supporto finanziario alla Grecia possa prendere presto forma concreta.

L'attenzione è tutta concentrata sul Consiglio dei ministri di stamattina ad Atene, da cui potrebbero emergere nuove misure di risanamento finanziario per la Grecia, che l'Ue ha posto come condizione per arrivare ad un piano di sostegno.

Alle 7,45 il dollaro-yen JPY= recupera parzialmente, riportandosi 88,88, sui valori di chiusura di ieri (88,80). In mattinata tuttavia il cambio è sceso fino a 88,47, il livello minimo da oltre due mesi.

Il cambio euro-dollaro EUR= sale a 1,3631, a fronte di una chiusura a 1,3615 nell'ultima seduta. Solo ieri era sceso a 1,3433, il livello minimo da nove mesi e mezzo. La valuta unica guadagna qualche posizione anche nei confronti dello yen: il cambio EURJPY= tratta a 121,10, dai 120,89 della chiusura di ieri.

Pare tuttavia prematuro aspettarsi un'inversione di tendenza dell'euro, rispetto al recente trend di debolezza.

"Diversi operatori probabilmente stanno ancora cercando occasione per vendere l'euro. Rialzi come questo potrebbero essere l'occasione giusta, quindi rischiano di avere un'estensione limitata", afferma un trader dal Giappone.

Secondo Tokichi Ito di Trust & Custody Service Bank "il mercato valutario in questo momento è mosso dalle divise europee, quindi difficilmente il dollaro/yen potrà scendere ulteriormente per sua esclusiva forza".