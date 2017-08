Forex, euro in rialzo su dollaro, sterlina sotto pressione

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Euro in rialzo su dollaro grazie ad alcuni spiragli sulla situazione del debito greco, mentre è sotto pressione la sterlina, che tocca un minimo di nove mesi contro il biglietto verde, a causa dell'incertezza della politica britannica.

La moneta unica ha toccato un massimo in un mese e mezzo contro la sterlina sulla scia di un sondaggio da cui emerge il timore dell'opinione pubblica bitannica che non si arrivi a un partito di maggioranza alle prossime elezioni del 3 giugno. La paura, quindi, è che non si raggiunga una maggioranza di governo solida in grado di realizzare le misure necessarie per tagliare il debito britannico.

Inoltre, la notizia di colloqui in corso di Prudential Plc ( PRU.L AIG.N

La situazione della Grecia, invece, potrebbe vedere presto una soluzione. Nel corso del fine settimana un europarlamentare tedesco, Jorgo Chatzimarkakis, ha lasciato intendere che il piano europeo a favore della Grecia sarebbe pronto: Germania, Francia e Olanda sarebbero disponibili ad acquistare bond di Atene. L'intervento, come riportato da indiscrezioni stampa, ammonterebbe a 30 miliardi di euro complessivi.

Sul mercato comunque, fa notare un operatore, c'è molta prudenza in vista della riunione Bce di giovedì prossimo e dei dati Usa sul mercato del lavoro di venerdì.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3641/44 1,3623

DOLLARO/YEN JPY= 89,27/29 88,84

EURO/YEN EURJPY= 121,79/82 121,05

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9005/08 0,8986

ORO SPOT XAU= 1.120,60/1,60 1.116,20/9,20