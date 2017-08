Forex, dollaro a massimo di 8 mesi dopo mossa Fed su tassi

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Il dollaro si muove al rialzo e l'euro ha toccato il minimo di nove mesi, dopo che la Federal reserve ha annunciato l'aumento del tasso di sconto per i prestiti di emergenza.

La Fed ieri ha elevato il tasso di sconto a 0,75% da 0,50% con effetto da oggi, ma ha lasciato invariato vicino allo zero il tasso di interesse benchmark.

I mercati hanno interpretato questa mossa come un segnale di normalizzazione della politica monetaria, nonostante le rassicurazioni dell'istituto centrale. La scorsa settimana il presidente della Fed Ben Bernanke aveva anticipato il rialzo, precisando che non si trattava dell'inizio di una stretta monetaria.

"Anche se non è una stretta ufficiale, mostra che la Fed si sta 'muovendo'. La Banca del Giappone potrebbe avere ancora bisogno del quantitative easing e la Bce non può cambiare la propria posizione, ed è per questo che il dollaro sta salendo contro euro e yen", spiega Antje Praefcke, analista di Commerzbank.

Alle 10,50 il dollaro sale del 0,93% rispetto al paniere delle principali valute .DXY, a 81,158, dopo aver toccato il massimo di otto mesi a 81.342. L'euro EUR= cede lo 0,2%, a 1,3504, dopo aver dollaro un supporto chiave e raggiunto il minimo di 1,344 dollari.

Il dollaro australiano amplia le perdite, nonostante le rassicurazioni del governatore della banca centrale del paese Glenn Stevens di probabili aumenti dei tassi.

La sterlina rimane sotto pressione.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3504/07 1,3529

DOLLARO/YEN JPY= 91,74/76 91,75

EURO/YEN EURJPY= 123,88/90 124,14

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8773/76 0,8703

ORO SPOT XAU= 1.108,55/9,45 1.111,40/2,40