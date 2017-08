Forex, euro cade su dettagli salvataggio Grecia, corre dollaro

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - Se il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti aveva invertito lo rotta di euro e dollaro, risollevando la valuta americana dalla debolezza della mattinata, l'esito del vertice dell'Unione europea a Bruxelles accelera la nuova tendenza, affondando la moneta unica ai minimi di giornata.

L'incontro tra i leader Ue, il presidente della Banca centrale europea e altri funzionari dell'Unione ha confermato l'intenzione di sostenere la Grecia, membro della zona euro in grave difficoltà con i conti pubblici. Una delle opzioni considerate, dicono fonti Ue, è l'acquisto di bond greci da parte di banche statali della zona euro.

Una scelta che i mercati accolgono abbandonando la moneta unica, che arriva a cedere circa mezzo punto percentuale sul biglietto verde e sullo yen.

"I dettagli di quanto viene offerto alla Grecia come salvataggio stanno trapelando e non paiono tanto essere un vero salvataggio, quanto piuttosto una linea di credito modificata", dice un analista di Forex.com nel New Jersey.

ORE 15,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3675/78 1,3731

DOLLARO/YEN JPY= 89,77/79 89,91

EURO/YEN EURJPY= 122,76/79 123,47

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8759/64 0,8807

ORO SPOT XAU= 1.079,10/9,90 1.076,95/7,35