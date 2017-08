FOREX - Euro si apprezza dopo asta greca, dollaro bene su yen

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - L'euro tiene il rialzo nel corso del pomeriggio nei confronti di dollaro e yen, grazie al buon esito dell'asta di titoli di stato greci a cinque anni, che ha contribuito ad alleggerire i timori sui problemi creditizi all'interno della Zona euro.

Il dollaro comunque guadagna terreno nei confronti dello yen, supportato dall'apertura in positivo di Wall Street e dalle speculazioni che vedono la Banca del Giappone pronta a lanciare ulteriori misure di stimolo monetario, in occasione del suo direttivo che si riunisce oggi e domani.

"Lo yen soffre nei confronti di tutte le valute. Nuove misure di allentamento monetario potrebbero far ripartire le operazioni di carry trade" spiega T. J. Marta di Marta on the Markets.

Gli acquisti visti in apertura a Wall Street dopo tre sedute di segno negativo suggeriscono una maggiore ricerca di asset rischiosi, da finanziare attravero prestiti in yen, con tassi di interesse bassi.

Attorno alle 16,00 il cambio dollaro-yen JPY= si mantiene sopra quota 90, mentre l'euro EURJPY=R si è portato anche sopra 128 nei confronti della valuta giapponese, allontanandosi dai minimi da nove mesi visti venerdì socrso. Quotazioni ora a 127,28.

La valuta unica EUR= ha toccato un massimo di giornata di 1,4197 sul dollaro, per ridiscendere in area 1,4135.

"Non penso che il successo dell'asta greca voglia dire che l'euro si metterà a correre, ma di sicuro il mercato ha smentito che puntava su una debolezza persistente della valuta europea" afferma Mark Oswald di Monumento Securities.

ORE 16,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4141/42 1,4159

DOLLARO/YEN JPY= 90,14/15 90,31

EURO/YEN EURJPY= 127,49/51 127,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8738/44 0,8788

ORO SPOT XAU= 1.094,90/5,80 1.091,65/3,65