Forex, dollaro in netto calo dopo piano Obama su banche

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Quotazioni in netto calo questa matitna per il dollaro Usa, di riflesso alla presentazione del piano del presidente Usa Barack Obama per nuove e severe regole sull'attività del settore bancario.

Gli investitori hanno venduto dollari, in attesa di capire quali potranno essere le conseguenze del piano della Casa Bianca sul biglietto verde e, in generale, sulle attività denominate nella vlauta americana.

Attorno alle 11,30 il dollar index .DXY, misura del valore del biglietto verde rispetto alle principali divise del sistema internazionale, scende dello 0,3% a quota 78,07, sotto il valore di media mobile a 200 giorni, 78,48, visto come area di supporto di breve termine.

Euro dunque in apprezzamento stamane sul dollaro, ma con un movimento meno robusto di quello osservato ad esempio per lo yen giapponese.

"L'euro deve sempre fare i conti con la Grecia anche se gran parte delle notizie negative mi sembrano in questo momento già scontate nelle quotazioni" spiega lo strategist di Credit Suisse Marcus Hettinger.

Il cambio euro/dollaro EUR= tratta a quota 1,4160, contro un valore di riferimento di ieri di 1,4082. Rispetto allo yen, la valuta unica EURJPY= tratta a 127,85, in lieve apprezzamento rispetto al 127,43 della chiusura di ieri.

ORE 11,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4152/58 1,4082

DOLLARO/YEN JPY= 90,29/35 90,49

EURO/YEN EURJPY= 127,78/80 127,43

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8708/12 0,8697

ORO SPOT XAU= 1.095,90/6,60 1.094,20/5,00