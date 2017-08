Forex,dollaro rallenta ma non si ferma dopo dati occupazione Usa

NEW YORK, 21 gennaio (Reuters) - Il dollaro americano rallenta la sua corsa ma non la interrompe, dopo la scoperta che negli Stati Uniti le richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate la scorsa settimana, anziché diminuire leggermente come ci si aspettava.

Il dollar index .DXY, misura del valore della valuta americana rispetto alle principali divise mondiali, si allontana dai massimi di giornata e degli ultimi quattro mesi, ma conferma comunque il trend rialzista evidenziato sui mercati europei e asiatici.

Il ministero del Lavoro a Washington ha annunciato circa un'ora fa che nella settimana passata le iscrizioni alle liste di disoccupazione sono salite a 482.000, dalle precedenti 446.000 (dato rivisto), anziché scendere a 440.000 come si aspettavano gli economisti.

Se il dollaro inciampa, l'euro prova a riprendere fiato dopo una serie di batoste che lo hanno portato ieri a segnare i minimi degli ultimi cinque mesi verso il biglietto verde, e oggi a scendere ulteriormente fino a 1,4028, minimo degli ultimi sei mesi.

La moneta unica europea resta appesantita dal sentiment dubbioso circa la politica monetaria cinese e dall'inquietudine sullo stato delle finanze greche, ma contiene le perdite rispetto alla prima parte della giornata, e guadagna nei confronti dello yen giapponese e della sterlina inglese.

ORE 15,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4089/92 1,4104

DOLLARO/YEN JPY= 91,70/75 91,22

EURO/YEN EURJPY= 129,23/26 128,67

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8693/97 0,8654

ORO SPOT XAU= 1.107,10/7,90 1.111,10/1,90