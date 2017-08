Forex, euro a minimi cinque mesi su dollaro e sterlina

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - L'euro tocca i minimi degli ultimi cinque mesi nei confronti del dollaro e della sterlina, dopo il cedimento di un supporto chiave che ha dato il via a vendite massicce della valuta europea.

Il dollaro si rafforza invece in modo trasversale, sostenuto da un calo dei prezzi delle commodities, a sua volta innescato dalle voci sul fatto che alcune banche cinesi hanno ricevuto istruzioni per ridurre gradualmente il credito, uno scenario che farebbe rallentare la ripresa dell'economia dell'Impero celeste.

La caduta dell'euro sotto il supporto chiave a quota 1,4295 dollari, media mobile degli ultimi 200 giorni, ha aperto le porte a un ulteriore capitombolo della moneta unica, che ha toccato in mattinata quota 1,4166 nei confronti della valuta americana, il valore più basso dalla metà di agosto.

Il deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro ha raggiunto ormai l'1% dall'inizio della settimana. "Possiamo immaginare un proseguimento dello scivolamento verso il basso dell'euro, ma ci rendiamo anche conto che il mercato comincia ad avvicinarsi al limite nelle vendite della divisa europea", osserva Carl Hammer, currency strategist di Seb a Stoccolma.

La moneta unica tocca i minimi dallo scorso agosto anche nei confronti della sterlina inglese, in questo caso soprattutto per il perdurante timore circa i conti pubblici di alcune economie periferiche della zona euro, e per la delusione generata dal dato negativo sull'umore degli investitori in Germania, misurato dall'indice dell'istituto Zew.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4216/19 1,4291

DOLLARO/YEN JPY= 90,85/87 91,11

EURO/YEN EURJPY= 129,17/21 130,21

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8728/29 0,8732

ORO SPOT XAU= 1.132,20/3,20 1.137,95/8,75