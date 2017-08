Forex, euro debole su dlr dopo Zew, a minimi 4 mesi su sterlina

LONDRA, 19 gennaio (Reuters) - L'euro accelera la discesa sul biglietto verde dopo la lettura sotto le attese dell'indice tedesco Zew.

La moneta unica scende anche ai minimi di quattro mesi contro la sterlina, ancora sotto pressione per i timori sulla Grecia, mentre il dollaro tocca il livello più basso delle ultime quattro settimane nei confronto dello yen dopo che Japan Airlines ha portato i libri in tribunale.

La sterlina è anche balzata ai massimi di sei settimane sul dollaro grazie ai buoni dati relativi all'inflazione britannica.

Secondo i trader il fallimento di Jal potrebbe portare al rientro di yen in Giappone in quanto la società potrebbe dover liquidare contratti derivati per l'acquisto di dollari o rimpatriare asset esteri.

"I mercati sono tranquilli dopo la festività Usa di ieri. L'euro è ancora debole ma la sterlina sta davvero rubando la ribalta al momento", commenta Niels Christensen, forex strategist di Nordea a Copenhagen.

ORE 11,05 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4343/46 1,4380

DOLLARO/YEN JPY= 90,59/61 90,73

EURO/YEN EURJPY= 130,01/03 130,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8733/35 0,8805

ORO SPOT XAU= 1.134,55/5,35 1.132,50/3,50