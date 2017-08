Forex, dollaro in rialzo dopo dati Usa su manifatturiero e Cpi

NEW YORK, 15 gennaio (Reuters) - Il dollaro si muove in rialzo rispetto all'euro dopo che i dati diffusi dal Dipartimento del lavoro hanno mostrato che l'inflazione a dicembre è cresciuta sotto le attese e che la crescita del settore manifatturiero nello stato di New York ha accelerato.

Gli analisti giudicano i dati sostanzialmente in linea con le attese del mercato e credono che potrebbero sostenere ulteriori guadagni del dollaro.

"Non è una sorpresa vedere dati manifatturieri sopra le previsioni. A questo punto della ripresa, al di là degli stimoli fiscali, il settore manifatturiero sta già crescendo", spiega Michael Woolfolk, analista di Bank of New York Mellon. Woolfolk si aspetta che il rapporto euro dollaro scenda fino a 1,4280 nei prossimi giorni.

Alle 15,15 l'euro cede lo 0,59% rispetto al dollaro, a quota 1,4379, e quasi un punto percentuale rispetto allo yen, a quota 131. La valuta americana guadagna lo 0,6% rispetto al paniere delle principali valute e riduce le perdite rispetto allo yen.

ORE 15,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4379/82 1,4500

DOLLARO/YEN JPY= 91,07/09 91,90

EURO/YEN EURJPY= 131,00/04 132,25

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8823/26 0,8875

ORO SPOT XAU= 1.135,25/6,05 1.142,15/2,95