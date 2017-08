Forex, dollaro stabile in attesa dati occupazione Usa

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Il dollaro è sostanzialmente stabile negli scambi europei, trovando sostegno nelle attese di dati positivi sull'occupazione Usa, che indicherebbero un miglioramento dell'economia e potrebbero alimentare le speculazioni su una stretta dei tassi di interesse Usa.

Un aiuto al biglietto verde arriva anche dalle sollecitazioni delle autorità statunitensi alle banche perché si proteggano da rialzi dei tassi di interesse, oltre che dalle dichiarazioni del presidente della Fed di Kansas City, Thomas Hoenig, secondo cui l'istituto centrale dovrebbe agire presto per contenere le pressioni inflazionistiche.

"Le attese sono che il dollaro continui a rafforzarsi sulla scia degli occupati", dice Lee Hardman, economista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. "Il dollaro potrebbe subire una battuta d'arresto in caso di una lettura debole, ma sarebbe soltanto una buona opportunità per acquistare la moneta Usa".

Le stime sugli occupati Usa di dicembre, che saranno pubblicate oggi, sono state gradualmente riviste al rialzo durante tutta la settimana e la media adesso converge su una lettura stabile, con alcune previsioni che indicano anche un aumento di 100.000 unità. Una eventuale crescita sarebbe la prima in oltre due anni.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4322/26 1,4318

DOLLARO/YEN JPY= 93,03/07 93,27

EURO/YEN EURJPY= 133,23/28 133,55

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8933/36 0,8984

ORO SPOT XAU= 1.124,65/5,45 1.131,40/2,20