Forex, dollaro cede contro yen in attesa dati lavoro Usa

NEW YORK, 5 gennaio (Reuters) - Il dollaro cede terreno contro lo yen negli scambi statunitensi, con gli investitori impegnati a ridimensionare le scommesse di dicembre sul biglietto verde in vista dei dati chiave sul mercato del lavoro in agenda per la fine della settimana.

La valuta Usa ribalta i guadagni della scorsa settimana, incapace di trarre vantaggio dai forti dati sull'industria manifatturiera Usa pubblicati ieri. Alcuni analisti sottolineano che gli investitori approfittano dei buoni dati per acquistare asset a maggior rischio, utilizzando il dollaro per finanziare le operazioni.

Secondo altri tuttavia i movimenti sono legati ad aggiustamenti di posizioni e prese di beneficio dopo i buoni guadagni messi a segno dal dollaro a dicembre.

"La questione è che gli investitori erano corti sulla maggior parte delle principali valute eccetto il dollaro, quindi credo che le stiano riacquistando in vista di un evento di rischio importante come le statistiche sugli occupati Usa", commenta Marc Chandler di Brown Brothers Harriman a New York.

ORE 16,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4420/26 1,4407

DOLLARO/YEN JPY= 91,42/45 92,50

EURO/YEN EURJPY= 131,85/88 133,33

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8984/88 0,8954

ORO SPOT XAU= 1.124,95/5,95 1.121,00/1,80