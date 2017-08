Forex, dlr cede rispetto a euro e a valute con alto rendimento

LONDRA, 29 dicembre (Reuters) - Il dollaro è in discesa sull'euro e sulle valute ad alto rendimento, come il dollaro australiano, grazie al ritorno dell'appetito verso il rischio con attese di una ripresa per l'economia Usa.

I volumi sono tuttavia sottili e gli analisti sono cauti nel tirare le conclusioni alla luce dei movimenti intraday odierni.

"L'attività debole di fine anno ha visto il dollaro indebolirsi. Alcuni contratti sono legati ad acquisti di euro su domande di fine mese, alcuni legati all'offerta di sterline", osserva un broker.

L'euro sale dello 0,4% a 1,4439 dollari EUR= proseguendo nel recupero dai minimi di 3,5 mesi di 1,4218 dollari toccato la scorsa settimana. Il dollaro australiano sale dell'1,2% ai massimi da 12 giorni a 0,8877 dollari Usa. Anche il dollaro neozelandese avanza dell'1,6%.

Il dollar index, che misura la performance del biglietto verde rispetto alle altre principali sei valute, è sempre vicino ai massimi da 3 mesi e mezzo toccati la scorsa settimana, anche se alcuni trader sostengono che la valuta Usa potrebbe lottare per salire ancora dopo che gli speculatori hanno finito di chiudere posizioni corte sul dollaro.

Rispetto allo yen il dollaro sale dello 0,10% a 91,69 yen JPY= a un passo dei massimi di due mesi a 91,88 yen raggiunti la scorsa settimana.

ORE 14,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4433/36 1,4376

DOLLARO/YEN JPY= 91,77/17 91,62

EURO/YEN EURJPY= 132,44/24 131,74

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9020/21 0,8982

ORO SPOT XAU= 1.105,05/5,85 1.105,60/6,40