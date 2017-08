Forex, yen cedente in Europa tra scambi sottili, bene dollaro

LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - Negli scambi di metà mattina sulla piazza europea lo yen procede sotto tono mentra la valuta Usa si mantiene in prossimità dei recenti massimi sulle principali controparti.

Tra gli investitori permane un clima di maggiore propensione al rischio per quanto la forte flessione dei volumi legata anche alla pausa della piazza londinese, avvertono gli addetti ai lavori, renda decisamente meno significativa l'oscillazione delle quotazioni.

Scarso impatto sul mercato dei cambi dall'attentato sventato al volo Usa per Detroit durante il fine settimana natalizio.

La correzione dello yen, spiegano gli operatori, è legata all'aggiustamento di posizioni da parte degli investitori nipponici in vista della ripresa dell'attività con l'anno nuovo.

"Quanto i volumi sono così sottili è il momento giusto per gli investitori giapponesi di muovere capitali all'estero: si approfitta di fasi come queste per acquistare dollari contro yen" spiega Geoffrey Yu di Ubs.

ORE 11,05 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4384/86 1,4396

DOLLARO/YEN JPY= 91,53/56 91,18

EURO/YEN EURJPY= 131,68/70 131,43

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9006/08 0,8995

ORO SPOT XAU= 1.110,30/1,10 1.103,80/4,80