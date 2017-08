Forex, franco svizzero sale su voci colpo di stato in Pakistan

TOKYO, 18 dicembre (Reuters) - All'avvicinarsi della fine dell'anno l'euro perde terreno contro il franco svizzero in una seduta povera di volumi.

A dominare gli scambi sulle piazze asiatiche sono le coperture delle posizioni lunghe degli investitori sulla moneta unica prima della chiusura del 2009, mentre la valuta svizzera, tradizionalmente comprata in coincidenza di eventi potenzialmente destabilizzanti sul fronte geopolitico, approfitta delle voci della notte, poi negate, su un colpo di stato in Pakistan.

L'incertezza ha penalizzato anche il dollaro contro il più sicuro yen, mentre l'euro è sceso a 1,491 franchi, ai minimi da marzo.

Un portavoce del presidente pakistano Asif Ali Zardari è intervenuto nella notte per respingere le voci sul colpo di stato scaturite dall'impedimento a un ministro del governo accusato di corruzione di lasciare il paese.

"In un mercato così sottile (per volumi) non è sorprendente che ci sia volatilità", precisa il trader di una banca giapponese.

Questa mattina Banca del Giappone ha concluso la riunione di politica monetaria confermando i tassi, ma aprendo la strada a possibili nuove misure per combattere la deflazione. Lo yen è rimasto però indifferente alla notizia, senza mostrare particolari variazioni nei cambi.

Intorno alle 8,10 euro/dollaro EUR= passa di mano a 1,4356/61 da 1,4337 di ieri sera a New York, dollaro/yen JPY= a 89,74/78 da 89,96 ed euro/yen EURJPY= a 128,85/87 da 129.

Alla stessa ora l'indice sul dollaro .DXY cede lo 0,05% a 77,652.