Forex, euro avanza con Germania e Francia che tornano a crescere

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - L'euro guadagna terreno contro dollaro e yen dopo che i due maggiori paesi della zona euro hanno annunciato a sorpresa un ritorno alla crescita per il secondo trimestre. Il dollaro oggi ha toccato il minimo da una settimana contro il basket delle principali valute .DXY.

La valuta Usa è sotto pressione e gli investitori si stanno muovendo verso asset più rischiosi, tra cui materie prime e valute con un rendimento più elevato come il dollaro australiano, dopo che la Fed ieri al termine della seduta di politica monetaria ha indicato che la recessione sta per finire.

Come ci si aspettava, la Fed ha confermato i tassi di interesse vicino allo zero e ha indicato che probabilmente li manterrà a questo livello per un periodo prolungato per favorire la ripresa.

I dati resi noti in mattinata hanno mostrato che Pil di Germania e Francia nel secondo trimestre è salito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, anche se entrambi i paesi hanno mostrato un Pil negativo su anno.

"In ogno caso (sono dati) migliori delle attese e hanno aiutato un po' l'euro", osserva Antje Praefcke, strategist di Commerzbank a Francoforte.

"Ma in generale è l'effetto degli scambi post Fed con i mercati orientati in positivo", aggiunge.

ORE 10,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4247/50 1,4201

DOLLARO/YEN JPY= 96,42/43 96,08

EURO/YEN EURJPY= 137,36/38 136,44

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8605/09 0,8596

ORO SPOT XAU= 952,05/3,20 946,05/9,05