Forex, dollaro recupera su euro e yen in apertura Usa

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Negli scambi della mattinata newyorkese il biglietto verde recupera leggermente terreno su euro e yen.

Le vendite si concentrano in particolare sul cambio euro/dollaro, riuscito ieri a bucare soltanto estemporaneamente la soglia di 1,50 per scivolare in area 1,4930.

Positiva per i corsi della valuta Usa la lettura migliore delle attese degli ultimi dati macro sul mercato del lavoro: le statistiche settimanali relative alla richiesta di nuovi sussidi di disoccupazione mostrano una discesa a 502.000 unità, rispetto alle 514.000 della settimana precedente e alle 510.000 del consensus.

In rialzo di circa 0,4% i corsi del dollaro/yen, che orbita in area 90,20.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4930/35 1,4977

DOLLARO/YEN JPY= 90,15/20 89,84

EURO/YEN EURJPY= 134,61/66 134,59

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9017/23 0,9038

ORO SPOT XAU= 1.113,50/4,30 1.117,45/8,25