Dollaro sale su euro su calo borse e greggio

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - Il dollaro è salito contro l'euro mentre Wall Street amplia le perdite spingendo gli investitori verso la sicurezza della valuta Usa.

Un marcato calo dei prezzi del greggio ha ulteriormente stimolato la domanda di dollari, dicono gli analisti.

Il dollaro è salito sino al massimo di 1,2609 dollari per euro da una chiusura ieri 1,2754 dollari.

"Per il mercato valutario, il calo nei prezzi del greggio è rialzista per il dollaro" dice Kathy Lien di GFT Forex a New York. "Anche la debolezza dell'azionario aggiungerà pressione alle valute ad alto rendimento".

ORE 16,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,2615/19 1,2754 DOLLARO/YEN JPY= 97,68/72 98,00 EURO/YEN EURJPY= 123,21/25 124,99 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8150/54 0,8164 ORO SPOT XAU= 744,05/6,05 745,80/8,80