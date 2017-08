Dollaro ritraccia, tiene lo yen il giorno dopo piano Usa

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - Il dollaro ritraccia dopo il rialzo di ieri in un mercato impegnato a metabolizzare gli effetti dell'ultimo piano finanziario Usa, mentre la debolezza del mercato azionario continua a premiare lo yen.

L'impressione diffusa è che il piano per le banche annunciato ieri dal governo Usa, che raggiunge i 2.000 miliardi di dollari, tocchi i nodi principali necessari a sostenere il sofferente sistema finanziario del Paese, ma non contenga tutti i dettagli sperati e che nel complesso non abbia soddisfatto le alte aspettative dei mercati.

Con l'annuncio è quindi salita l'avversione al rischio che ha penalizzato l'azionario, i mercati emergenti e le valute a più alto rendimento e sostenendo invece yen, franco svizzero e dollaro.

Così è andata ieri. Oggi, il dollaro è in calo contro la maggior parte delle valute sotto il peso delle prese di beneficio, mentre tiene lo yen. In calo le borse europee sulla scia dei mercati asiatici e di Wall Street.

Scende la corona svedese dopo che la banca centrale ha tagliato i tassi più del previsto (100 punti base) portandoli all'1%.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2964/66 1,2914

DOLLARO/YEN JPY= 89,94/98 90,50

EURO/YEN EURJPY= 116,67/72 116,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8965/70 0,8881

ORO SPOT XAU= 916,20/8,10 914,50/6,50