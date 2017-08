Forex, euro recupera su dlr su borse positive, attesa Beige Book

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - La moneta unica segna in mattinata un leggero rialzo sul dollaro mentre la risalita delle borse europee attenua la richiesta di investimenti considerati più sicuri.

A pesare sul biglietto verde è l'incertezza sulle prospettive economiche degli Stati Uniti: gli investitori restano in attesa di conoscere nel pomeriggio il contenuto del Beige Book della Federal Reserve che rivelerà le condizioni economiche di singole zone statunitensi.

L'euro/sterlina si avvicina invece a scambiare ai minimi dell'anno a 85,70/75 pence. Secondo gli analisti tecnici di Seb i target successivi sarebbero a 85 pence e a 81,90 pence.

Sul fronte asiatico è preoccupante, secondo un portavoce del maggiore partito giapponese all'opposizione, la forza dello yen.

"Per molte aziende potrebbe essere difficile restare in positivo se mantengono la produzione in Giappone. Da quanto ho sentito dal settore privato, il dollaro a 100 yen è al limite", ha commentato Masaharu Kakagawa, portavoce del partito democratico giapponese.

ORE 9,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4120/22 1,4066

DOLLARO/YEN JPY= 97,58/59 97,40

EURO/YEN EURJPY= 137,83/85 137,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8611/13 0,8622

ORO SPOT XAU= 960,55/1,35 953,75/5,75