Forex, dollaro piatto su euro in America, in lieve calo su yen

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Il dollaro è quasi invariato nei confronti dell'euro EUR= e in lieve ribasso contro lo yen JPY=, dopo il rally messo a segno venerdì a seguito di dati relativi ai disoccupati Usa migliori delle attese.

La mattinata è stata priva di spunti particolari in Europa e la seduta americana sembra tranquilla, in assenza di dati di particolare rilievo sul fronte macroeconomico attesi per oggi.

Occhi puntati alla riunione di politica monetaria della Fed che avrà inizio domani nella quale, secondo le attese degli analisti, la banca centrale deciderà di mantenere invariati i tassi di interesse.

In agenda la Fed ha anche l'approvazione dell'ultima tranche di acquisti di Treasuries, nell'ambito di un programma da 300 miliardi di dollari con inizio a marzo, prevista per settembre.

Intorno alle 14,30 l'euro è poco mosso a 1,4190 dollari. Il dollaro perde lo 0,56% sullo yen, scambiando a 97,13 yen.

ORE 14,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4190/95 1,4174

DOLLARO/YEN JPY= 97,13/14 97,67

EURO/YEN EURJPY= 137,84/94 138,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8535/40 0,8553

ORO SPOT XAU= 954,60/6,60 953,80/4,80