Forex, ritraccia il dollaro, recupera l'euro

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - Dollaro in calo in mattinata dopo i recenti rialzi, mentre i guadagni delle borse europee spingono la domanda anche per altri asset rischiosi come il dollaro australiano e quello neozelandese, mentre lo yen si indebolisce.

A mettere sotto pressione il dollaro è anche il balzo della sterlina, aiutata da dati migliori delle attese sul mercato immobiliare in Gran Bretagna da qualche segno di stabilità politica. Le stesse ragioni spingono l'euro a recuperare le recenti perdite sul dollaro.

Intorno alle 11 l'euro sale dello 0,3% a 1,3940 dollari, vicino al massimo intraday di 1,3963 dollari, secondo gli schermi Reuters. Il dollaro cede lo 0,3% contro un basket di valute a 80,596 .DXY e ritraccia dal massimo di 81,466 toccato ieri.

La sterlina GBP=D4 sale dello 0,6% a 1,6146 dollari dopo il calo fino a 1,5803 registrato ieri. Bene dollaro australiano AUD=D4 e neozelandese NZD=D4.

ORE 11,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3918/22 1,3894

DOLLARO/YEN JPY= 98,16/18 98,44

EURO/YEN EURJPY= 136,61/63 136,79

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8621/23 0,8660

ORO SPOT XAU= 962,50/3,50 950,05/2,05