Dollaro recupera timidamente prima di dati Usa occupazione

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - ll dollaro recupera timidamente negli scambi di oggi mentre gli investitori invertono parzialmente la tendenza a vendere valuta Usa che ha caratterizzato la settimana, prima dei dati relativi agli occupati non agricoli, che verranno diffusi nel pomeriggio. L'euro invece è appesantito da ulteriori dati deludenti.

Anche se gli analisti si aspettano che il rapporto di dicembre sull'occupazione Usa evidenzi un'ulteriore riduzione nel numero degli occupati e un tasso di disoccupazione in crescita, molte delle cattive notizie sono state già metabolizzate a seguito del rapporto sull'occupazione diffuso mercoledì scorso.

I dati brutti relativi agli ordini all'industria francese, che probabilmente aggraveranno la contrazione del quarto trimestre del 2008 nella seconda economia della zona euro, hanno appesantito la moneta unica e rafforzato il dollaro.

"Il consensus (per gli occupati non agricoli) si è spostato drammaticamente verso il basso, perciò non ci sarà nessuno schock tranne che il dato sia molto al di sotto delle 700.000 unità", ha detto Ian Stannard, senior strategist di Bnp Paribas.

"Qualsisi dato inferiore rispetto a questa soglia sosterrà il dollaro, consentendogli di riguadagnare terreno. Nel frattempo, il recupero dell'euro sul dollaro sembra sia finito".

Intorno alle 10,45 l'euro cede lo 0,23% a 1,3673 dollari; alla stessa ora il biglietto verde cede lo 0,14% sullo yen JPY= scambiando a 90,97 yen, avvicinandosi ai minimi di ieri a 90,83.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3673/78 1,3706

DOLLARO/YEN JPY= 90,96/1,02 91,15

EURO/YEN EURJPY= 124,49/51 124,94

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9026/30 0,9000

ORO SPOT XAU= 856,10/9,10 842,20/4,20