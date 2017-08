Dollaro a massimi da un anno contro basket valute, yen forte

TOKYO, 9 settembre (Reuters) - Il dollaro si è spinto ai massimi da un anno nei confronti di un basket di valute sostenuto dalla rinnovata fiducia nei confronti del settore finanziario Usa dopo il salvataggio delle agenzie dei mutui deciso dal Tesoro.

L'indice del dollaro .DXY, che misura la performance del biglietto verde rispetto a una paniere di sei divise, ha toccato nuovi massimi dei dodici mesi a 79,776.

Sulla moneta unica europea tornano invece a pesare le preoccupazioni per le prospettive economiche via via che si esaurisce l'ondata di appetito per il rischio stimolata dalla nazionalizzazione di Fannie Mae e Freddie Mac.

Alle 8,25 il cambio euro/dollaro cede lo 0,2% a 1,4099/01.

"L'euro sta arretrando verso la soglia di 1,4000 dollari e questo si riflette negativamente su altre divise come il dollaro australiano", commenta un dealer a Tokyo.

La divisa nipponica per contro ha dato prova di resistenza.

"L'interesse a riacquistare sui minimi i cross legati allo yen è sempre vivo, ma gli investitori devono essere cauti se l'euro e i mercati azionari sono in calo," aggiunge il dealer.

Contro yen l'euro EURJPY= cede lo 0,66% a 151,75/79. Analogamento il dollaro arretra dello 0,6% a 107,53/55 yen JPY=.