FOREX-Yen consolida apprezzamento, mercato teme guerra commerciale

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - La divisa giapponese conferma ed estende il recupero nei primi scambi sulla piazza Usa, accelerando fino al record degli ultimi sedici mesi nei confronti del dollaro. ** Timore principale sul mercato, che reagisce chiudendo le posizioni in valuta Usa, l'ipotesi di una guerra commerciale dopo la proposta di Donald Trump sull'imposizione di dazi su acciaio e alluminio. ** Incentivano gli acquisti di yen contro dollaro gli ultimi commenti del banchiere centrale giapponese Haruhiko Kuroda, secondo cui nell'anno fiscale 2019 -- che si chiude il 31 marzo 2020 -- Banca del Giappone sarà in grado di chiudere il massiccio programma degli acquisti Qe grazie alla risalita dell'inflazione verso l'obiettivo di 2%. ** Formalmente mirata a tutelare industria siderurgica Usa, l'aggressiva proposta Trump in materia di dazi potrebbe innescare una serie di ritorsioni in una guerra commerciale che danneggerebbe gravemente il mercato ma più in generale la stessa economia. ** In una dichiarazione postata su twitter, l'inquilino della Casa Bianca scrive che "le guerre commerciali sono positive e facili da vincere". ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2315/19 1,2267 DOLLARO/YEN 105,37/39 106,23 EURO/YEN 129,79/80 130,32 EURO/STERLINA 0,8923/29 0,8903 ORO SPOT 1.322,96/3,73 1.316,16