FOREX-Dollaro sostenuto da toni Powell, euro risale da minimo cinque settimane

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Il dollaro si mostra solido nei primi scambi sulle piazze europee, sostenuto dai toni ottimisti utilizzati dal numero uno di Federal Reserve Jerome Powell sulle prospettive dell'economia Usa, che potrebbero preludere ad un'accelerazione del ritmo delle strette sul costo del denaro. ** All'opposto, l'andamento tutt'altro che effervescente dell'inflazione nella zona euro riduce le aspettative che la Banca centrale europea operi fughe in avanti sul disimpegno dallo stimolo monetario. ** L'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento nei confronti delle principali controparti valutarie, sale dello 0,04% a 90,652, dop aver toccato il picco da cinque settimane a 90,744 . ** Il dollaro avanza a 106,84 da 106,67 yen della precedente chisura . Il biglietto verde è poco variato sull'euro, che passa di mano in area 1,22 dollari da 1,2193 dollari della precedente chiusura, dopo essere scivolato fino 1,2184 dollari, minimo da cinque settimane . ORE 9,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2200/02 1,2193 DOLLARO/YEN 106,84/87 106,67 EURO/YEN 130,33/40 130,07 EURO/STERLINA 0,8864/67 0,8862 ORO SPOT 1.312,13/3,48 1.317,66