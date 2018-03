FOREX-Dollaro cede su yen, stabile su euro dopo seconda lettura Pil Usa

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - Il dollaro cede terreno contro lo yen mentre mantiene i guadagni nei confronti dell'euro dopo la diffusione della seconda lettura del Pil americano del quarto trimestre. ** Relativo agli ultimi tre mesi del 2017, il dato si è attestato a 2,5% in linea con le attese ma in calo rispetto alla prima lettura (2,6%). ** L'economia sembra aver perso ulteriormente slancio a inizio anno, con gli ultimi indicatori macro di gennaio -- le vendite al dettaglio, le vendite immobiliari, gli ordini di beni durevoli e la produzione industriale -- in flessione. Inoltre, il deficit della bilancia commerciale si è ampliato il mese scorso sulla scia di un calo delle esportazioni. ** Il presidente della Fed, Jerome Powell, ieri ha usato toni ottimisti sullo stato dell'economia nella sua testimonianza, affermando che la sua personale "visione sull'economia si è rafforzata da dicembre" in una serie di dichiarazioni che hanno spinto i trader a ritenere possibili quattro rialzi dei tassi nel 2018 al posto dei tre indicati dall'istituto centrale. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2211/13 1,2231 DOLLARO/YEN 107,05/06 107,31 EURO/YEN 130,77/79 131,29 EURO/STERLINA 0,8832/34 0,8792 ORO SPOT 1.317,43/7,60 1.318,14 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia