FOREX-Dollaro in rialzo tocca max 3 settimane dopo testimonianza Powell

LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - Dollaro in rialzo nelle contrattazioni europee del mattino. Il biglietto verde tocca un nuovo massimo di tre settimane nei confronti di un paniere di divise sostenuto dai toni ottimistici del governatore Fed che hanno spinto gli operatori a considerare più concreto lo scenario di quattro rialzi dei tassi Usa nel 2018 a fronte dei tre indicati dall'istituto centrale Usa. ** L'euro invece perde terreno in attesa del dato sull'inflazione della zona euro relativo a febbraio e in agenda per le 11. ** Il biglietto verde si è lasciato alle spalle i minimi di tre anni visti il 16 febbraio sulla scia dei rialzo dei tassi dei Treasury. Tuttavia gli operatori cercano ancora di capire se la divisa Usa sia protagonista di un rialzo solamente temporaneo in un contesto di generalizzata debolezza. ** "I rischi di lungo termine di una politica monetaria espansionistica in un periodo di robustezza economica, cui Powell ha fatto un rapido accenno e che hanno messo pressioni sul dollaro solo qualche giorno fa, sono stati accantonati dal mercato", dice Commerzbank. ** Secondo gli analisti di Commerzbank, se i dati economici Usa in agenda in settimana saranno positivi, il dollaro potrebbe scambiare in area 1,2180-1,2220 sull'euro. ** Attorno alle 10, l'euro cede lo 0,2% a 1,2206 in attesa dei dati sull'inflazione della zona euro. ** Oltre ai dati sull'inflazione, concorreranno a determinare l'andamento dell'euro anche gli sviluppi dei prossimi giorni sul fronte politico con le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato e l'approvazione dell'accordo per una nuova grande coalizione in Germania da parte dell'Spd. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2206/08 1,2231 DOLLARO/YEN 107,18/20 107,31 EURO/YEN 130,80/85 131,29 EURO/STERLINA 0,8785/87 0,8792 ORO SPOT 1.317,60/7,71 1.318,14 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia