FOREX-Euro incerto, pesano voto Italia e coalizione Germania

LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - L'euro appare titubante e si prepara a un significativo calo settimanale, potenzialmente il peggiore in quasi quattro mesi, mentre gli investitori si riposizionano sulle incertezze politiche che riguardano la zona euro. ** Da una parte c'è il voto italiano del 4 marzo, dall'altro la decisione dei membri dell'Spd sull'adesione a una nuova coalizione di governo con la cancelliera conservatrice Angela Merkel, decisione attesa anch'essa per il 4 marzo. ** "Al di là dei fattori politici, le prospettive del dollaro sembrano essere più costruttive nel breve termine grazie al rialzo dei rendimenti" dice Manuel Oliveri, strategist a Credit Agricole. ** Il rialzo dei tassi dei titoli de Tesoro Usa favorisce il dollaro che, sul ritorno di un certo appetito di rischio, recupera terreno anche contro yen. Attorno alle 10,30 l'indice del dollaro contro un paniere di valute vale 89,841 appare in rialzo dello 0,12%. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2312/14 1,2329 DOLLARO/YEN 106,86/88 106,74 EURO/YEN 131,58/63 131,61 EURO/STERLINA 0,8811/12 0,8834 ORO SPOT 1.328,33/8,46 1.331,43