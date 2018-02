FOREX-Euro poco variato dopo Bce, dollaro saldo su minute Fed

NEW YORK, 22 febbraio (Reuters) - L'indice del dollaro ha toccato i massimi di oltre una settimana dopo che i verbali della riunione di gennaio della Fed hanno evidenziato quanto i consiglieri fossero più decisi sulla necessità di continuare ad alzare i tassi d'interesse. Solo temporaneo invece l'effetto dei verbali della Bce sull'euro. ** La moneta unica ha toccato il massimo del giorno a 1,2307 subito dopo la pubblicazione delle minute della riunione di politica monetaria della Bce del 24 e 25 gennaio, per ritornare poi però poco lontano dai livelli precedenti. ** "Non ho visto nulla che fosse fuori linea rispetto a quello che ci aspettavamo" dice lo strategist di Rbc Capital Adam Cole a proposito delle minute della Bce. ** I verbali della riunione della Fed hanno invece mostrato che i membri votanti, così come gli altri, hanno alzato le stime sulle prospettive economiche rispetto a dicembre. I verbali Usa sono stati probabilmente interpretati dal mercato come una possibilità che l'istituto centrale possa alzare i tassi più di quanto dichiarato ufficialmente. ** Attorno alle 14,45 l'indice del dollaro contro un paniere di valute vale 90,009 in rialzo dello 0,01% dopo un massimo a 90,235. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2289/94 1,2282 DOLLARO/YEN 106,95/98 107,76 EURO/YEN 131,46/51 132,37 EURO/STERLINA 0,8841/44 0,8827 ORO SPOT 1.323,32/4,28 1.323,86 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia