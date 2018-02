FOREX-Euro in calo su ulteriore accelerazione dollaro, focus su minute Fed

LONDRA, 21 febbraio (Reuters) - L'euro perde terreno mentre il dollaro cementa il proprio apprezzamento, allontanandosi dal minimo di tre anni, sostenuto dal rialzo dei tassi dei Treasury a poche ore dalla diffusione delle minute dell'ultimo meeting Fed. ** Attorno alle 10,30, la divisa unica cede lo 0,2% sul dollaro, dopo aver ridotto le perdite sulla scia della fiducia delle imprese private tedesche che, a febbraio, ha toccato il massimo storico. ** La divisa Usa ha guadagnato circa il 2% da venerdì, quando ha toccato il minimo di tre anni, ma gli operatori ritengono che si tratti un rally di breve durata che si inserisce in un contesto di debolezza più a lungo termine. ** Il focus si sposta ora sulle minute della Federal Reserve che verranno diffuse in serata e scandagliate con attenzione da parte degli operatori alla ricerca di indizi utili per delineare il percorso di rialzo dei tassi di interesse Usa. ** "Crediamo ci sia un'alta probabilità che la Fed nel 2018 ritocchi i tassi quattro volte (dalle attuali tre) e che le minute andranno in questa direzione", spiega la responsabile del FX Strategy di RBC Global, Elsa Lignos. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2316/18 1,2336 DOLLARO/YEN 107,55/58 107,31 EURO/YEN 132,46/51 132,40 EURO/STERLINA 0,8837/38 0,8814 ORO SPOT 1.328,21/8,98 1.329,42 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia