FOREX-Euro cede dopo voto Italia, ma operatori ritengono calo passeggero

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - Euro in calo, appesantito dall'esito del voto in Italia che ha visto l'affermazione, più ampia di quella prevista dai sondaggi, delle forze populiste, lasciando intravedere la prospettiva di una lunga trattativa tra i partiti per la formazione del nuovo governo ** Centro destra (con la Lega davanti a Forza Italia) e M5s emergono come i vincitori delle elezioni. Il timore degli operatori è che tale risultato andrà ad accentuare i connotati euroscettici della prossima coalizione di governo . ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro risale leggermente dal minimo intraday di 1,2270; nelle contrattazioni di ieri il cambio si era portato a 1,2365, massimo da due settimane, sospinto dal via libera definitivo in Germania sulla grande coalizione. ** Ieri gli iscritti della Spd hanno approvato a larga maggioranza l'accordo di governo con la Cdu, aprendo definitivamente la strada al quarto esecutivo Merkel . ** Nei confronti dello yen, l'euro è sceso in mattinata al minimo da fine agosto di 129,37. ** Gli operatori suggeriscono tuttavia come la questione elettorale italiana abbia prodotto un calo dell'euro di portata solo limitata; la recente ripresa economica nella zona euro, spiegano, ha infatti reso i mercati più tolleranti rispetto all'incertezza politica. ** "Gli investitori ritengono che la politica abbia meno possibilità di turbare la situazione rispetto solo a un anno fa, e che la crescita dell'eurozona possa raggiungere il 3% quest'anno" spiega il gestore di Alliance Bernstein John Taylor. ** I Pmi servizi europei, pubblicati questa mattina, indicano un generalizzato rallentamento del settore privato in febbraio, pur confermando una crescita su livelli in assoluto robusti . ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2303/05 1,2317 DOLLARO/YEN 105,63/66 105,73 EURO/YEN 129,93/97 130,24 EURO/STERLINA 0,8904/08 0,8921 ORO SPOT 1.322,91/3,68 1.322,17 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia