FOREX-Dlr prosegue recupero da minimi venerdì, attesa per aste Treasury

NEW YORK, 20 febbraio (Reuters) - Prosegue nella seduta odierna il rimbalzo del dollaro dai minimi da 3 anni toccati venerdì scorso. ** Pur mantenendo un outlook cauto sul biglietto verde, alla luce anche delle preoccupazioni per il crescente deficit americano, dopo le ampie vendite delle ultime settimane gli operatori ritengono inevitabile un recupero della valuta. ** Il dollar index -- che mette in relazione il dollaro a un paniere delle principali divise internazionali -- ha recuperato circa l'1,5% dai livelli di venerdì, aiutato nella seduta odierna dal ritorno delle contrattazioni sui Treasury dopo la giornata festiva di ieri, con rendimenti in rialzo . ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco sopra il minimo intraday di 1,2334, oltre due figure sotto il massimo da tre anni registrato venerdì scorso a 1,2556. ** Non ha frenato la discesa del cambio neanche il dato di stamattina sulla fiducia economica tedesca: lo Zew di febbraio è sceso meno delle attese, a 17,8 punti, mentre l'istituto che pubblica il dato ha parlato di aspettative inflazionistiche che hanno cominciato a salire in Germania e nella zona euro . ** Il dollaro/yen scambia a sua volta poco sotto il massimo intraday di 107,20, in recupero dal minimo da 15 mesi di 105,55 registrato anche in questo caso venerdì. ** Da oggi parte la sessione di aste di Treasury Usa, con l'offerta a 2 anni, che sarà seguita in settimana da quella a 5 e 7 anni, per un totale di 179 miliardi di dollari. ** "Sarà un test importante per la teoria del dollaro debole: dovessimo vedere aste deboli (...), potrebbe essere una conferma che il mercato è preoccupato per l'outlook fiscale americano di quest'anno" commenta in una nota lo strategist di Saxo Bank John Hardy. "Aste positive potrebbero invece rimettere in discussione questo consensus sul dollaro debole". ORE 141,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2339/41 1,2407 DOLLARO/YEN 107,13/16 106,59 EURO/YEN 132,20/24 132,23 EURO/STERLINA 0,8810/14 0,8861 ORO SPOT 1.340,01/0,12 1.346,31