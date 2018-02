FOREX-Dlr verso peggior settimana in 9 mesi ma euro torna sotto 1,25

NEW YORK, 16 febbraio (Reuters) - La valuta Usa lascia a fatica il minimo dei tre anni contro un paniere di valute ma si dirige comunque ad archiviare la peggior settimana in nove mesi, dato che fattori ribassisti hanno annullato qualsiasi effetto di supporto potesse arrivare dal rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa. ** La fiducia degli investitori nel dollaro è stata erosa anche dalle crescenti preoccupazioni sui deficit gemelli Usa, quello delle partite correnti e quello di bilancio, con quest'ultimo proiettato a circa 1.000 miliardi nel 2019. ** L'indice del dollaro è sulla buona strada per perdere l'1,8% dalla scorsa settimana, nel suo più grande calo da maggio 2017. Alle 14,55 circa, l'indice del dollaro contro un paniere di valute vale 88,864 con un rialzo giornaliero dello 0,3%. L'euro tuttavia ridiscende da quota 1,25 dollari, dopo un massimo a 1,2555. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2461/66 1,2505 DOLLARO/YEN 106,18/21 106,11 EURO/YEN 132,32/36 132,70 EURO/STERLINA 0,8879/83 0,8870 ORO SPOT 1.355,40/6,20 1.353,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia