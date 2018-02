FOREX-Dollaro a minimo dei tre anni, yen non risente di nomine BoJ

LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - Dollaro scende al minimo dei 3 anni contro un paniere di valute, dirigendosi verso la sua maggiore perdita settimanale in due anni, poiché i fattori ribassisti hanno offuscato il potenziale sostegno alla valuta Usa derivante dai crescenti rendimenti del Tesoro. Scarso sembra invece l'impatto sullo yen della scelta dei vertici BoJ, malgrado rappresenti un forte segnale accomodante. ** "Non ci sono veri segnali di un imminente recupero del dollaro. Gli investitori aspettano che il dollaro/yen punti a 105 e che l'euro vada oltre 1,25 dollari" dice Shin Kadota, strategist a Barclays. "E' difficile per il mercato prevedere un rimbalzo del dollaro, specialmente dato che i buoni fondamentali Usa non sembrano fornire alcun sostegno alla valuta". ** In realtà il dollaro non è riuscito a prendere slancio dopo i dati che mercoledì hanno mostrato un'inflazione di gennaio superiore alle attese, determinando un balzo dei rendimenti dei Treasuries ai massimi dei quattro anni, con gli investitori che hanno scomemsso su un rialzo dei tassi d'interesse da parte della Fed quattro volte quest'anno. ** Il Giappone ha riconfermato Haruhiko Kuroda a capo dell'istituto centrale per un altro mandato, e ha scelto un sostenitore di un allentamento monetario più audace, Masazumi Wakatabe, come uno dei suoi vice, un significativo segnale agli investitori che i responsabili politici non hanno fretta di spegnere gli stimoli. La scelta di Wakatabe complica il compito di Kuroda di transitare lentamente ma solidamente il Giappone fuori dagli stimoli. La riassegnazione di Kuroda gli rende il più lungo mandato alla Banca del Giappone in mezzo secolo . ** Alle 9,45 circa, l'indice del dollaro contro un paniere di valute vale 88,412 con un calo dello 0,2%. ORE 09,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2522/25 1,2505 DOLLARO/YEN 105,85/88 106,11 EURO/YEN 132,60/64 132,70 EURO/STERLINA 0,8872/75 0,8870 ORO SPOT 1.358,70/9,51 1.353,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia