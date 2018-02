FOREX-Dollaro prosegue debole, timori su deficit 'gemelli' Usa

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - Biglietto verde ancora sottotono, non lontano dai minimi degli ultimi 15 mesi nei confronti dello yen, appesantito da timori sui cosiddetti deficit 'gemelli' degli Stati Uniti, il cui saldo è passivo a livello sia fiscale sia delle partite correnti. ** L'amministrazione Trump punta infatti su un piano di espansione economica basato su un aumento della spesa pubblica parallelo a un alleggerimento della tassazione sulle imprese. ** Su schermi Reuters il cross del dollaro/yen scivola fino a un minimo di 106,18 -- record negativo da novembre 2016 -- mentre quello dell'euro/dollaro torna brevemente a superare 1,25 con una punta a 1,2510. ** Sul fronte macro, i dati sui prezzi alla produzione di gennaio hanno evidenziato un incremento mensile di 0,4% a livello sia di indice generale sia di tasso 'core', nel primo caso in linea alle attese ma non nel secondo (+0,2% il consensus. ** In sintonia con le aspettative degli analisti di Wall Street il dato sulle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. ** Decisamente deludente l'indice Empire State a cura della Federal Reserve di New York sul manifatturiero di febbraio, che si porta sui minimi da luglio a 13,1 contro attese per 17,5. ** Bene invece, sempre in febbraio, l'indagine a cura della Federal Reserve di Philadelphia, salito a 25,8 a fronte di una mediana delle aspettative pari a 21,1. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2482/85 1,2448 DOLLARO/YEN 106,47/49 107,00 EURO/YEN 132,92/98 133,22 EURO/STERLINA 0,8861/65 0,8894 ORO SPOT 1.353,40/4,20 1.350,68 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia