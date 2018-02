FOREX-Dollaro sulla difensiva, tocca minimo 15 mesi su yen

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Dollaro in caduta sulla divisa nipponica fino al minimo degli ultimi 15 mesi, con un tuffo a 106,30 sugli schermi Reuters e indirizzato verso il successivo supporto di 105 yen. ** Rispetto alla punta di 110,50 toccata all'inizio del mese si tratta di un deprezzamento prossimo a quattro punti percentuali. ** Si riporta quasi a 1,25 il cambio dell'euro/dollaro, con gli operatori sul mercato valutario che prevedono la fase di debolezza del biglietto verde sia destinata a durare per lo meno nel breve termine. ** "Non ci sono fattori specifici [per il deprezzamento del dollaro], è soltanto il proseguimento delle vendite registrate nella seduta asiatica" osserva Tareck Horchani, responsabile per il trading in area Asia-Pacifico per Saxo Markets a Singapore. ** Alcuni operatori osservano che a monte del nuovo calo della valuta Usa stanno acquisti speculativi di yen, con vendite stop-loss sulla valuta Usa che hanno accentuato la discesa del biglietto verde. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2494/96 1,2448 DOLLARO/YEN 106,31/35 107,00 EURO/YEN 132,83/88 133,22 EURO/STERLINA 0,8888/92 0,8894 ORO SPOT 1.336941/7,05 1.350,68 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia