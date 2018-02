FOREX-Dollaro/euro a massimi seduta dopo prezzi Usa sopra stime

NEW YORK, 14 febbraio (Reuters) - Si porta in apprezzamento il dollaro sull'euro a seguito dell'atteso dato sui prezzi al consumo Usa di gennaio, leggermente migliore delle attese. ** L'indice Cpi 'core' ha fatto segnare un incremento dell'1,8% tendenziale, analogo a quello di dicembre, contro stime per un rallentamento a +1,7%. Su base congiunturale l'incremento è stato dello 0,3%, il più ampio da gennaio del 2017 . ** Il dato potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente la percezione diffusa tra gli operatori di un generalizzato risveglio dell'inflazione; come conseguenza il mercato potrebbe posizionarsi su attese via via più aggressive in merito ai prossimi rialzi dei tassi Fed. ** A seguito del dato sui prezzi Usa l'euro/dollari si è portato rapidamente in calo di circa mezzo punto percentuale, segnando un minimo intraday di 1,2277, oltre una figura sotto il picco di 1,2392, massimo da una settimana, registrato nella prima parte della seduta. ** Nei confronti dello yen, a seguito dei dati di inflazione Usa il dollaro annulla brevemente la flessione, riavvicinandosi al massimo intraday di 107,89, per poi tornare in deprezzamento. ** Il dollaro/yen è sceso in mattinata fino a 106,85, il livello più basso da novembre 2016, complice anche il dato sul Pil giapponese del quarto trimestre . Il paese registra la fase di espansione ininterrotta più ampia dal 1989 offrendo alla Banca del Giappone un segnale incoraggiante per la convergenza al target di inflazione del 2% e per la conseguente normalizzazione della politica monetaria. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2297/99 1,2350 DOLLARO/YEN 107,25/26 107,82 EURO/YEN 131,91/96 133,17 EURO/STERLINA 0,8894/98 0,8889 ORO SPOT 1.326,71/7,48 1.329,47 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia