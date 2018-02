FOREX-Euro/dlr a minimi seduta dopo Zew, ma outlook dlr resta debole

LONDRA, 20 febbraio (Reuters) - Scende ai minimi intraday l'euro/dollaro in concomitanza con la pubblicazione dello Zew tedesco di febbraio. ** L'indice di fiducia economica tedesca è sceso ma meno delle attese, a 17,8 punti; l'istituto Zew, che pubblica il dato, ha parlato di aspettative inflazionistiche che hanno cominciato a salire in Germania e nella zona euro . ** Il cambio euro/dollaro è sceso fino a 1,2339, ampliando la frenata rispetto al massimo da tre anni registrato venerdì scorso a 1,2556. ** Il dollaro appare in generale ripresa dai minimi da tre anni sul paniere delle principali divise internazionali, toccati alla fine della scorsa settimana. Ad aiutare la divisa Usa oggi è anche la risalita dei rendimenti sui Treasury , tornati alle contrattazioni dopo la giornata festiva di ieri sulla piazza Usa. ** "Finalmente il dollaro sembra trovare un po' di sostegno nella risalita dei rendimenti sui governativi Usa" commenta lo strategist di Acls Global Marshall Gittler. ** Il dollaro/yen si è apprezzato nel corso della mattinata fino a 107,20; sempre venerdì il cambio era sceso al minimo da 15 mesi di 105,55. ** Secondo gli operatori le prospettive per il biglietto verde restano comunque nel complesso deboli. Pesano le preoccupazioni per il crescente deficit americano, che potrebbe mettere a rischio la crescita del Paese. ORE 11,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2338/40 1,2407 DOLLARO/YEN 107,17/19 106,59 EURO/YEN 132,25/29 132,23 EURO/STERLINA 0,8813/15 0,8861 ORO SPOT 1.337,69/7,82 1.346,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia