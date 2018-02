FOREX-Yen in vista massimo 4 mesi su dollaro, pesa calo azionairo

LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Lo yen si avvia verso il massimo degli ultimi quattro mesi contro il dollaro, mentre le borse mondiali vedono una nuova correzione. Il peggioramento dell'appetito di rischio e la maggiore volatilità spingono molti investitori a chiudere le posizioni piuttosto che tornare a scommettere. ** "Date le turbolenze nei mercati azionari, gli investitori continueranno probabilmente a ridurre le loro posizioni al momento" dice Minori Uchida di Tokyo-Mitsubishi UFJ. ** In prospettiva, gli investitori si concentrranno sull'indice dei prezzi al consumo Usa mercoledì prossimo e sulla testimonianza semestrale al Congresso in tema di politica monetaria del presidente Fed Jerome Powell in agenda il 28 febbraio. ** "Viste tutte le turbolenze di mercato che stiamo avendo proprio adesso sull'azionario, Powell è sotto pressione per fare qualcoaa che tranquillizzi" dice Stephen Innes, di Oanda. "Quale strumento è più efficace per placare gli animi?... parlare ancora di un calo dei tassi, quindi, in altre parole, non risultare rialzista come il mercato lo sta interpretando" dice Innes in riferimento al rendimento dei bond. ** Attorno alle 10,00 l'indice del dollaro contro un paniere di valute è sostanzialmente invariato a 90,248. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2266/69 1,2245 DOLLARO/YEN 109,23/24 108,74 EURO/YEN 134,00/03 133,16 EURO/STERLINA 0,8788/92 0,8802 ORO SPOT 1.314,71/1,81 1.318,88 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia